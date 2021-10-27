27 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:25 — REGNUM Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что испытания гиперзвукового летательного аппарата Китаем произвели почти такое же впечатление на руководство США, как запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли. Заявление привлекло внимание пользователей социальных сетей. Как сообщало The Washington Post, представители национальной безопасности США в августе были встревожены запланированным испытанием гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие.

Гиперзвук Иван Шилов © ИА REGNUM

Поскольку Китай быстро развивает системы своих вооружений, данная демонстрация привлекла внимание аналитиков не столько из-за технологического прогресса, сколько из-за того, что Пекин решил провести испытания.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Видимо, нам нужно увеличить военный бюджет!» — пишет @cficare.

«Для тех, кто родился после 1980 года, спутник был частью космической гонки с Россией, в которой Россия опередила США и запустила беспилотный космический аппарат в 1957 году. Это напугало наше правительство до смерти», — рассказывает @DawnieMitch1.

«Мы были слишком заняты тем, чтобы Boeing и Raytheon получали триллионы долларов за давно устаревшие технологии, которые лежат в пустынях и служат прекрасным домом для гремучих змей», — осуждает @Zincdog.

«Зато у нас раздают гендерно нейтральные паспорта. Победа», — иронизирует @ih8theLIRR.

«Русский спутник был пищащей коробкой, который фактически ничего не делал, но всё же смог вызвать панику в правительстве США. Возможно, это не лучшая аналогия», — считает @Autolykos 84 .

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. (сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«Выведя его на орбиту, Советский Союз продемонстрировал способность поразить цель в любом месте. В этом и заключалась важность их спутника. Как вы сказали, сам спутник не представлял никакой ценности», — отвечает @scott_curtis314.

«Милли имеет в виду, что США должны увеличить военные расходы», — комментирует@tomaburque.

«По сути, становится ясно, что военное и разведывательное сообщества США просто плыли по течению на протяжении как минимум десятилетия», — подчеркивает @AstroDog19.

«Не совсем. Мы были сосредоточены на Ираке и Афганистане, которых мы превосходили по силе. Теперь нам приходится иметь дело с почти равной угрозой», — отвечает@orlando1701.

«Нельзя всегда быть первым. Америка уже более 30 лет отстает в цифровой области», — убежден @Vz1on1mage.

«Знаете, это продолжается уже достаточно долго, пора остановить войны и прекратить глобальный поток американских военных действий», — считает @adjectivalnoun.

«Конечно, на нас это произвело впечатление, ведь у США такого оружия нет. Кстати, Китай уже испытал гиперзвуковую ракету, которая обогнула мир на низкой орбите в прошлом августе, так что «момент спутника» уже произошел», — указывает @EclaireurAlpes.

«Мы тратим $700 миллиардов в год… и всё равно отстаем… возможно, пришло время пересмотреть, куда уходят деньги», — комментирует @amartel54.

«Я не верю, что у нас нет таких же технологий», — злится @BPeske.

«США отстают уже на несколько лет», — отмечает @VaneygenJ.