София, 27 октября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Руководство музейно-выставочного комплекса «Дом юмора и сатиры» в Габрово (Центральная Болгария) объявило о запуске в Интернете нового развлекательного проекта, рассчитанного как на болгарскую, так и на зарубежную аудиторию. Об этом 27 октября сообщила софийская газета «Монитор».

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Как отмечает издание, серия видеороликов под общим названием «Чувство юмора» расскажет веселые истории из прошлого и настоящего жителей Болгарии, будет знакомить зрителей с позитивными политическими и экономическими новостями страны, а также предложит всем желающим принять участие в шоу и викторинах. Среди постоянных резидентов «Чувства юмора» — известные в Болгарии комики и актеры Любо Нейков, Мария Силвестр, Христо Гырбов,Ненчо Илчев и другие.

Общая стоимость проекта составляет 13 800 левов ($6,5 тыс.). Соответствующие средства были выделены городской администрацией Габрово.

«Дом юмора и сатиры» был основан в 1972-м году. Его экспозиция включает в себя более 50 000 произведений искусства, включая оригиналы карикатур, скульптуры, фотографии, плакаты и карнавальные маски.