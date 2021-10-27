27 октября 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 22:28 — REGNUM В Никитском ботаническом саду открылся традиционный бал хризантем. Из-за эпидемиологической обстановки было принято решение отказаться от торжественной части.

Бал хризантем «Осенняя рапсодия» — такое название получил бал в том году. На выставке представлено около сорока пяти тысяч хризантем из 500 сортов и видов.

Впервые выставка хризантем прошла в Никитском ботаническом саду в 1953 году, в этом году выставка проходит в 68-й раз.

Гости на балу хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости на балу хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости на балу хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости на балу хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости на балу хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Несмотря на ограничения, Никитский ботанический сад (Арборетум, Верхний и Нижний парки, где проходит выставка «Бал хризантем») продолжает работать в обычном режиме, ежедневно, без выходных и праздников. При посещении сада необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Гости на балу хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости на балу хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости на балу хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости на балу хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM Гости на балу хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Александр Полегенько © ИА REGNUM