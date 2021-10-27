Москва, 27 октября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. На Ямале добыча газа будет вестись ещё не одно десятилетие — 100 лет, а может быть, и больше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал.

Путин

«В суровых условиях Арктики отрабатываются уникальные технологические решения, причём уникальные и для России, и для мировой газовой отрасли. Эффективность применяемых технологий доказана вводом в строй новых скважин и газопровода Бованенково — Ухта-2», — отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что на Ямале запущены проекты по производству сжиженного природного газа. Уже действует завод «Ямал СПГ» мощностью 19 млн тонн в год, строится «Арктик СПГ-2», который будет ежегодно выпускать почти 20 млн тонн сжиженного природного газа. Под развитие этих центров с нуля построен арктический порт Сабетта.

«Эти и другие проекты по освоению российской Арктики позволят на долгую перспективу удовлетворять спрос на внутреннем и внешних рынках, будут вносить большой вклад в обеспечение энергетической безопасности всего евразийского континента», — подытожил президент России.