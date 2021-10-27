Челябинск, , 20:27 — REGNUM В Челябинской области назначили нового начальника Южно-Уральской железной дороги. Им стал Игорь Рязанов, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Железная дорога

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27 октября руководящему составу его представил глава РЖД Олег Белозёров. Рязанов является уроженцем Златоуста. Ему 54 года. Свой трудовой путь он начал помощником составителя поездов.

Ранее это подразделение возглавлял Анатолий Храмцов. Он ушёл с этой должности в связи с назначением на пост заместителя генерального директора — главного инженера «РЖД».