Ярославль, , 20:20 — REGNUM Муниципалитет Ярославля решил передать хоккейному клубу «Локомотив» здание интерната, которое клуб использовал на условиях аренды. Такой «подарок» вызвал бурную дискуссию на заседании комиссии муниципалитета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Здание интерната для юных воспитанников клуба не работает с 2020 года. Оно было закрыто из-за нарушений норм пожарной безопасности, кроме того, там негде разместить изолятор для заражённых коронавирусом. Клуб, распоряжающийся зданием на условиях аренды попросил передать его в собственность для проведения ремонта.

«Существует необходимость как можно быстрее отреставрировать и начать работу интерната, потому что воспитанники, которые до марта 2020 года проживали в интернате юных хоккеистов, на сегодняшний день размещены нами в гостинице «Любим», что является крайне неудобным как для клуба, так и для детей. Вызывает вопросы у родителей, потому что гостиница не приспособлена для постоянного проживания детей. В гостинице нет комнат отдыха, нет комнат для учебы, отдельных помещений для приема пищи. Сложно осуществлять контроль и надзор за детьми после того, как они возвращаются в гостиницу после тренировок и школьных занятий», — разъяснила ситуацию депутатам муниципалитета юрист «Локомотива» Ольга Роднова.

Передать здание просят на безвозмездной основе, в качестве имущественного взноса мэрии Ярославля, которая является одним из учредителей ассоциации «Хоккейный клуб «Локомотив». Это и вызвало разные мнения депутатов. Некоторые из них заявили, что здание можно отремонтировать и на условиях аренды.

«Мне до конца непонятно, зачем мы передаем это имущество. То же РЖД как член Ассоциации ХК «Локомотив» может выделить деньги для ремонта, потому что там проживают их воспитанники, которые потом получают путевку и на коммерческой основе там работают. Воспитанники учатся, живут, потом «Локомотив» подписывает с ними контракты, идет продажа, то есть они зарабатывают на этом. Если РЖД нужно это помещение, пусть его выкупают. Или я пойму, если КУМИ предоставит нам справку, что это здание выгодно передать, чем платить за содержание. Плюс надо понимать, что в этом здании живут не ярославские дети, а приезжие», — высказался депутат Вадим Канашкин.

Как считают сами депутаты, проблема в том, что РЖД не хочет вкладывать деньги в те объекты, собственником которых не является клуб или компания. Также депутаты указали и на то, что другие клубы решают ситуацию по-иному. В качестве примера они привели хоккейный клуб СКА.

«Завтра РЖД заведет туда 20 миллионов, и резко пойдет крен в другую сторону. Железнодорожный хоккейный вокзал. Люди едут, за каждым ребенком идет поток денег — с РЖД, «Локомотив» выделает. Мы этого не увидим никогда, наши ребята в итоге в 3−4 звеньях играют. Мы можем этот шаг сделать, если захотим. Идея благая, что тысяча мальчиков чем-то занимается каждый день, но сколько из них ярославских? В других городах есть четкое понятное финансирование съемных квартир для конкретных людей, которые играют в «молодежках». Интернатов даже в Питере у СКА не существует», — сказал депутат Дмитрий Кузьмин.

Однако «Локомотив» и после всех высказываний попросил поддержать передачу здания.

«Когда мы говорим о детских спортивных школах, мы должны отдавать себе отчет, как сегодня развивается хоккей. Ряд клубов такие как СКА, «Ак Барс», ЦСКА, «Салават Юлаев» и многие другие топ-клубы занимаются селекцией. Вопрос селекции стоит во главе угла. Сегодня дорогостоящие игроки не приобретаются, они переходят после окончания контрактов без дорогостоящей компенсации. Сегодня вся борьба идет за воспитание своих детей, за привлечение талантливых детей из других регионов. Нашему клубу необходим этот интернат, чтобы быть на уровне с другими клубами. Тут говорилось, что у СКА нет интерната. У них создан отдельный «Хоккейный город», талантливых детей из других регионов они привлекают гораздо шире, чем мы. И гораздо большие деньги вкладывают в это. Они обеспечивают проживание и рабочие места для родителей. В ближайшем времени эту конкуренцию можно не выдержать. Мы ко всему подходим разумно, делаем упор на собственные методики и собственных тренеров, на перспективы. 30 воспитанников у нас входят в различные сборные, в основном команде мы имеем самый большой процент собственных воспитанников, которые или коренные ярославцы, или приехали к нам в совсем раннем возрасте. Нам необходим этот интернат», — объяснил директор по общим вопросам ХК «Локомотив» Алексей Заборов.

В итоге большинство проголосовало за передачу здания клубу. 28 октября вопрос будут рассматривать на пленарном заседании муниципалитета.