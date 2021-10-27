Нефтеюганский район, Югра, 27 октября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Разлив нефтесодержащей жидкости в Нефтеюганском районе Югры оперативно ликвидирован. Об этом «СургутинформТВ» сообщили в пресс-службе ООО «РН-Юганскнефтегаз».

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Ремонтные службы предприятия оперативно ликвидировали отказ трубопровода, произошедший 14 октября, пояснили на предприятии.

Выход нефтесодержащей жидкости локализован, проводится её вывоз в специализированные места сбора. Сотрудники надзорных органов, которые обследовали загрязнённый участок леса 18−19 октября, зафиксировали отсутствие нефтесодержащей жидкости в близлежащих водных объектах, добавили в ООО «РН-Юганскнефтегаз».

"Работы по очистке участка планируется завершить в ближайшее время», — обещают в пресс-службе нефтедобывающей компании.

Напомним, по факту данного нефтеразлива организована прокурорская проверка.