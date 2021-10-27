Кострома, , 20:07 — REGNUM В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года предприятия общепита в Костромской области не смогут принимать посетителей по ночам. Об этом сообщает администрация региона. Решение об этом принял оперативный штаб региона.

В ресторане.1887

С 23 часов вечера до 7 утра кафе, рестораны и бары не будут пускать посетителей в залы. Работать в этот временной промежуток общепит сможет исключительно навынос.

Кроме этого, с 15 октября в костромских ресторанах обслуживают только тех посетителей, которые имеют QR-коды, подтверждающие наличие прививок против COVID-19 или перенесенную болезнь. Мера будет действовать до 1 декабря 2021 года.

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