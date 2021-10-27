Москва, , 19:57 — REGNUM Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь-август 2021 года составил 16 трлн 924,6 млрд рублей. Такие данные приводит 27 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 6 трлн 362,8 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 2,7 раза.

Доля прибыльных организаций в России за январь-август выросла на 5,4 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 72,2%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 27,8%.

Согласно данным Росстата, за восемь месяцев 40,1 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 18 трлн 823,7 млрд рублей, что на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 15,4 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 1 трлн 899,1 млрд рублей, что на 52,3% меньше, чем годом ранее.