Москва, 27 октября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь-август 2021 года составил 16 трлн 924,6 млрд рублей. Такие данные приводит 27 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 6 трлн 362,8 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 2,7 раза.

Доля прибыльных организаций в России за январь-август выросла на 5,4 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 72,2%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 27,8%.

Согласно данным Росстата, за восемь месяцев 40,1 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 18 трлн 823,7 млрд рублей, что на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 15,4 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 1 трлн 899,1 млрд рублей, что на 52,3% меньше, чем годом ранее.