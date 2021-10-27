Москва, , 19:54 — REGNUM Показатель по платежам россиян рос быстро, причем пандемия и локдауны не остановили поток взятия кредитов. Александр Докукин, директор Центра помощи кредитным должникам, рассказал об ухудшающейся ситуации, связанной с чрезмерной закредитованностью населения России.

Взять кредит быстро и легко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, уровень выплат по необеспеченным кредитам в январе 2020 года достиг 9,8% (от суммарных доходов) и 1,9% по ипотеке. Во второй половине 2020 года долговая нагрузка продолжала расти.

«23,9 трлн. рублей по всем видам кредитов и займов — новая планка по оценкам Банка России. При том, что доходная часть бюджета всего государства колеблется в районе 20 трлн. рублей», — говорит эксперт.

Кроме того, Александр Докукин отмечает определенные риски в ипотечном и потребительском кредитовании. В частности, примерно 20% ипотечных кредитов приходится на ипотеку с первоначальным взносом более 20%, но при этом сумма ежемесячных выплат превышает половину дохода заемщика. Такая же ситуация складывается в рамках потребительского кредитования. Население стремительно теряет доходы, а финансовые обязательства остаются на прежнем уровне.

Несмотря на то, что ЦБ считает ситуацию в целом устойчивой и удручающих прогнозов пока нет, регулятор принимает определенные меры: ужесточает требования к заемщикам; увеличивает ключевую ставку; поддерживает инициативу по ограничению на выдачу некоторых видов займов (речь идет об отказе в кредите клиентам с высоким показателем долговой нагрузки, например, 80%). Законопроект уже прошел первое чтение и может быть принят уже этой осенью.

«Возможно, новый закон решит проблему закредитованности россиян, но, скорее всего, лишь частично. И несмотря на то, что по различным опросам каждый второй гражданин России считает, что кредит — кривая дорога, ведущая к финансовой яме, риск попасть в долговую яму остается высоким», — утверждает Александр Докукин.

Как отмечает эксперт, любой человек, который находится в тяжелом финансовом положении и который не в состоянии погашать свои кредитные обязательства, имеет, подкрепленное существующим законом право, списать долги. Для этого необходимо обратиться в Центр помощи кредитным должникам.