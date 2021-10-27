София, 27 октября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Ассоциация этнических болгар (АЭБ) презентовала молдавскому городу Тараклия памятник российскому генералу от инфантерии Ивану Инзову. Об этом 27 октября сообщило Болгарское радио.

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Как рассказал журналистам председатель АЭБ Младен Станев, монумент является работой молодого болгарского скульптора, преподавателя Национальной школы искусств в Варне Надежды Антовой. Изваяние из патинированной бронзы будет установлено на рельефный постамент высотой 4,7 метров. Все работы по созданию и транспортировке памятника финансируются болгарскими благотворительными организациями.

Согласно официальной информации, открытие новой скульптурной композиции в Республике Молдова запланировано на 30 октября в ходе мероприятий в рамках празднования Дня бессарабских болгар.

Справка ИА REGNUM: Иван Инзов (1768 — 1845), участвовавший в Турецком, Польском и Итальянском походах армии Российской Империи, а также сражениях под Городечно, Бауцене и Дрездене, был назначен полномочным наместником Бессарабской области. В 1821-м году он основал для болгарских беженцев город Болград. Иван Инзов является народным героем Болгарии.