Ижевск, 27 октября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Дополнительный пункт вакцинации от коронавируса 28 октября откроется в Театре опера и балета Удмуртии. Об этом в ходе заседания оперативного штаба республики сообщила вице-премьер Эльвира Пинчук.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в пункт вакцинации

Новый прививочный пункт будет работать с 8:00 до 19:00 по местному времени, режим работы в выходные дни Пинчук не уточнила.

Она добавила, что открытие новой точки вакцинации позволит увеличить темп прививочной кампании в республике.

Также, по ее словам, в течение двух-трех дней в регионе закончится запас вакцины «Спутник Лайт». Зампред правительства Удмуртии заверила, что проводится работа для поступления новой партии вакцины в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме поликлиник, в Ижевске, работают два дополнительных пункта вакцинации — в Центре общественного здоровья на площади 50-летия Октября, 21 и в отделении Сбербанка — на улице Пушкинской, 157. Ранее в соцсетях жители республики жаловались, что в прививочных пунктах скапливаются огромные очереди. Минздрав Удмуртии объясняет это увеличившейся нагрузкой на медицинских работников и ростом спроса на вакцинацию.

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