Афины , 28 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Важность визита премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса в Саудовскую Аравию была подчеркнута пресс-секретарем греческого правительства Янисом Эконому во время брифинга для прессы 26 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Греция

Представитель правительства прокомментировал официальный визит премьер-министра в Эр-Рияд, который начался в понедельник, 25 октября. По словам Эконому, это событие подтверждает и укрепляет стратегический характер отношений Греции с Саудовской Аравией.

«Вчера премьер-министр выступил на саммите «Ближневосточной зеленой инициативы», где подчеркнул возможность превращения Греции в «энергетический центр» для передачи чистой энергии на европейский рынок. Он сослался на соглашение с Египтом о соединении электросетей с Грецией, в то же время подчеркнув, что наша страна может стать естественной точкой входа для сжиженного природного газа и водорода», — сказал пресс-секретарь.

Он также сообщил, что премьер-министр подчеркнул: Греция как член ЕС привержена цели сделать Европу первым климатически нейтральным континентом к 2050 году. Страна намерена сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году.