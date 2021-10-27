Ставрополь, 27 октября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Бывшего главу распределительной сетевой компании на Северном Кавказе Магомеда Каитова подозревают в хищении 3,5 млрд рублей. Против него возбуждено и расследуется уголовное дело. Сам фигурант находится в бегах, его объявили в международный розыск, сообщили в региональном управлении ФСБ по Ставропольскому краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По делу, возбужденному по фактам совершения мошенничества, организации преступного сообщества и участии в нем, проходят также Трубенков Л., Даниелян А., Галипов Г. и Давыдов Д. В течение нескольких лет, с 2006 по 2011 годы, преступное сообщество с их участием похитило 3 млрд 464 млн рублей.

Ранее, в 2013 году против Каитова уже возбуждалось несколько уголовных дел по факту хищения 4 млрд рублей. Позже, в 2017 году, его также обвиняли в совершении налогового преступления на 48 млн рублей. Сам он уволился из компании «МРСК Северного Кавказа» в 2011 году.

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