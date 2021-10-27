Москва, 27 октября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Благоприятную для экспорта газа ситуацию на мировых рынках следует использовать не только для развития отрасли внутри страны, но и для развития регионов, где добывают голубое топливо. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

Сайт партии «Единая Россия» Владимир Путин

«Хочу подчеркнуть еще одну важную вещь. Сейчас на глобальных рынках энергоресурсов сложилась, что называется, высокая конъюнктура. И нужно задействовать этот ресурс не только для развития отрасли, но и регионов добычи, для создания здесь новых рабочих мест, высокотехнологичных предприятий», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что наряду с инвестициями в освоение месторождений нужно сконцентрироваться на строительстве центров глубокой переработки сырья непосредственно в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Нужно вкладываться в развитие инфраструктуры, в том числе транспортной. Я сейчас обращаюсь не только к руководству Газпрома, Новатэка, которые на совещании присутствуют, но и к другим нашим газодобывающим компаниям. Нужно активнее включаться в работу и активнее инвестировать в инфраструктуру в общим интересах развития Ямала», — заявил президент России.