Москва, , 19:47 — REGNUM Объём внешнеторгового оборота России в январе-августе 2021 года составил $492,1 млрд, что на 37,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 27 октября Росстат.

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Согласно данным ведомства, российский экспорт за указанный период вырос на 44% в годовом выражении и составил $299,1 млрд, импорт увеличился на 29,2% — до $193 млрд.

Сальдо торгового баланса осталось положительным — $106 млрд против $58,3 млрд за аналогичный период прошлого года.

В общем объёме внешнеторгового оборота России в январе-августе 35,7% пришлось на страны Европейского союза, 34,4% — на страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Китай, Южная Корея, США и Япония), 12,1% — на страны СНГ.