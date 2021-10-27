Москва, , 19:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» начать процесс наращивания поставок газа в страны Европы.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом российский президент заявил 27 октября на совещании по развитию газового потенциала Ямала.

При этом Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать подачу дополнительных объёмов газа в Европу должна начаться после заполнения подземных газохранилищ в России.

«Алексей Борисович, я вас прошу, после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России к 8 ноября или 8 ноября начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — сказал Путин.

«Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газов в осенне-зимний период. И кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европе в целом», — добавил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, на европейском рынке газа наблюдается резкий взлёт цен после того как США перенаправили свою газовые поставки на рынки Китая и Восточной Азии. Ситуация усугубляется действиями биржевых спекулянтов.

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