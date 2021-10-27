Москва, 27 октября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Газпрому начать процесс наращивания поставок газа в страны Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Об этом российский президент заявил 27 октября на совещании по развитию газового потенциала Ямала.

При этом Путин поручил главе Газпрома Алексею Миллеру начать подачу дополнительных объёмов газа в Европу после заполнения подземных газохранилищ в России.

«Алексей Борисович, я вас прошу, после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России к 8 ноября или 8 ноября начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — сказал Путин.

«Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период. И кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом», — добавил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, на европейском рынке газа наблюдается резкий взлёт цен после того, как США перенаправили свои газовые поставки на рынки Китая и Восточной Азии. Ситуация усугубляется действиями биржевых спекулянтов.