Путин поручил Газпрому увеличить поставки газа в хранилища Европы
Москва, 27 октября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Газпрому начать процесс наращивания поставок газа в страны Европы.
Об этом российский президент заявил 27 октября на совещании по развитию газового потенциала Ямала.
При этом Путин поручил главе Газпрома Алексею Миллеру начать подачу дополнительных объёмов газа в Европу после заполнения подземных газохранилищ в России.
«Алексей Борисович, я вас прошу, после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России к 8 ноября или 8 ноября начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — сказал Путин.
«Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период. И кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом», — добавил президент России.
Как сообщало ИА REGNUM, на европейском рынке газа наблюдается резкий взлёт цен после того, как США перенаправили свои газовые поставки на рынки Китая и Восточной Азии. Ситуация усугубляется действиями биржевых спекулянтов.