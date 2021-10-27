Кострома, 27 октября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Рекомендация о переводе на дистанционный режим работы части сотрудников в Костромской области превратилась в требование. Такое решение в соответствии с поручениями Владимира Путина российским губернаторам по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 20 октября 2021 года сегодня, 27 октября принял оперативный штаб региона.

Удаленная работа

С 1 октября по 1 декабря 2021 года работодатели обязаны перевести на удалёнкуне менее 30% не привитых сотрудников из категорий беременных женщин, граждан старше 60 лет и работников с хроническими заболеваниями. Исключением являются работники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

Требование не распространяются на образовательные, медицинские, аптечные, системообразующие организации, общепит, предприятия, отвечающие за жизнеобеспечение населения и компании с непрерывным циклом работы.