Москва, 27 октября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 25 октября ускорилась до 7,97% в годовом выражении с 7,78% неделей ранее. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

ИА REGNUM Инфляция

Ранее сегодня Росстатсообщил, что инфляция за период со 18 по 25 октября составила 0,28% после 0,26% в предыдущую неделю, а за период с начала года достигла 6,28%.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе рост цен на продовольствие несколько замедлился (до 0,55% с 0,57% неделей ранее), что произошло главным образом за счёт снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (до 1,80% с 2,28% неделей ранее).

В непродовольственном секторе цены выросли на 0,17%. При этом рост цен на бензин замедлился до 0,14% с 0,33% в предыдущую неделю.

После снижения цен на регулируемые и туристические услуг на 0,15% в предыдущую неделю последовал их небольшой рост (на0,01%) при снижении темпов удешевления услуг зарубежного туризма и росте цен на услуги гостиниц.