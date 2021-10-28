Эр-Рияд, 28 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Расширение сотрудничества между Грецией и Саудовской Аравией в области инвестиций, энергетики, туризма и обороны обсуждалось премьер-министром Кирьякосом Мицотакисом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Эр-Рияде 26 октября. Об этом сообщает AMNA.

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Оба политика подчеркнули важность недавно созданного Делового совета Греции и Саудовской Аравии, который, как ожидается, укрепит сотрудничество деловых кругов двух стран, сообщили правительственные источники.

Кроме того, они договорились создать двусторонний Высший совет сотрудничества, который соберется ориентировочно в первой половине 2022 года.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями о последних событиях в Восточном Средиземноморье и в греко-турецких отношениях, а также в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Мохаммед бен Салман поблагодарил Мицотакиса за то, что Греция пожертвовала ряд ракет Patriot для улучшения обороны королевства.