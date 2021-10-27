Тамбов, 27 октября 2021, 19:35 — REGNUM Общероссийскитй народный фронт через прокуратуру добивается передачи неиспользованных средств на текущий ремонт семи многоквартирных домов в Тамбове новой управляющей компании.
В региональное отделение ОНФ поступило обращение граждан с просьбой оказать содействие в решении вопроса передачи неиспользованных прежней управляющей компанией средств на текущий ремонт семи многоквартирных домов в Тамбове вновь избранной УК. С такой проблемной ситуацией столкнулись собственники жилых помещений по ул. Астраханской, 1\1, 166, 172, 174, 196, ул. Карбышева, 9 и ул. С. Лазо, 2. Удерживаемая сумма — более 1 млн. руб. Общественники обратились в прокуратуру Тамбовской области для восстановления нарушенных жилищных прав граждан.
Как выяснили общественники, собственники указанных многоквартирных домов приняли решения о расторжении договоров управления с проблемной УК и выбрали для обслуживания домов новую управляющую организацию — ООО «СантехКомфорт». Госжилнадзор исключил эти МКД из перечня домов, управляемых прежней УК, и включило в реестр лицензии новой управляющей организации.
Один из вопросов на проведенных собственниками данных МКД общих собраний — передача неиспользованных целевых средств на текущий ремонт общедомового имущества вновь избранной управляющей организации. Информация о принятии данных решений была своевременно доведена до прежней УК.
Жители указанных домов неоднократно обращались в адрес предыдущей управляющей организации с требованием предоставить сведения о накопленных денежных суммах по статье «текущий ремонт», собранных с собственников и нанимателей помещений, копии документов, подтверждающих начисление и расходование средств текущего ремонта, а также передать оставшиеся средства избранной жителями УК.
Прежняя УК ответила на претензию ООО «СантехКомфорт», сообщив, что при передаче технической и иной документации в адрес новой УК были переданы акты выполненных работ по текущему ремонту за 2018−2021 гг. Однако, подчеркнули общественники, часть выполненных работ, например, уборка снега и льда с кровли, ремонт стояка отопления в подвале, не относятся к текущему ремонту.
Также эксперты ОНФ отметили, что остаток денежных средств, предназначенных для текущего ремонта общего имущества и не израсходованных в период управления многоквартирным домом, нельзя классифицировать как экономию управляющей организации.
Для разрешения сложившейся ситуации и восстановления нарушенных жилищных прав граждан, а также для привлечения виновных лиц к ответственности региональное отделение ОНФ направило письменное обращение к прокурору Тамбовской области Александру Гулягину.