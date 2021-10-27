Тамбов, 27 октября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Общероссийскитй народный фронт через прокуратуру добивается передачи неиспользованных средств на текущий ремонт семи многоквартирных домов в Тамбове новой управляющей компании.

ИА REGNUM Многоквартирные дома

В региональное отделение ОНФ поступило обращение граждан с просьбой оказать содействие в решении вопроса передачи неиспользованных прежней управляющей компанией средств на текущий ремонт семи многоквартирных домов в Тамбове вновь избранной УК. С такой проблемной ситуацией столкнулись собственники жилых помещений по ул. Астраханской, 1\1, 166, 172, 174, 196, ул. Карбышева, 9 и ул. С. Лазо, 2. Удерживаемая сумма — более 1 млн. руб. Общественники обратились в прокуратуру Тамбовской области для восстановления нарушенных жилищных прав граждан.

Как выяснили общественники, собственники указанных многоквартирных домов приняли решения о расторжении договоров управления с проблемной УК и выбрали для обслуживания домов новую управляющую организацию — ООО «СантехКомфорт». Госжилнадзор исключил эти МКД из перечня домов, управляемых прежней УК, и включило в реестр лицензии новой управляющей организации.

Один из вопросов на проведенных собственниками данных МКД общих собраний — передача неиспользованных целевых средств на текущий ремонт общедомового имущества вновь избранной управляющей организации. Информация о принятии данных решений была своевременно доведена до прежней УК.

Жители указанных домов неоднократно обращались в адрес предыдущей управляющей организации с требованием предоставить сведения о накопленных денежных суммах по статье «текущий ремонт», собранных с собственников и нанимателей помещений, копии документов, подтверждающих начисление и расходование средств текущего ремонта, а также передать оставшиеся средства избранной жителями УК.

Прежняя УК ответила на претензию ООО «СантехКомфорт», сообщив, что при передаче технической и иной документации в адрес новой УК были переданы акты выполненных работ по текущему ремонту за 2018−2021 гг. Однако, подчеркнули общественники, часть выполненных работ, например, уборка снега и льда с кровли, ремонт стояка отопления в подвале, не относятся к текущему ремонту.

«Анализ открытых источников — сайтов управляющей компании, ГИС ЖКХ и «Реформа ЖКХ» показывает, что по вышеуказанным многоквартирным домам прежняя управляющая компания незаконно удерживает более 1 миллиона рублей, не потраченных по целевому назначению», — отметил член регионального штаба ОНФ в Тамбовской области Андрей Пронькин.

Также эксперты ОНФ отметили, что остаток денежных средств, предназначенных для текущего ремонта общего имущества и не израсходованных в период управления многоквартирным домом, нельзя классифицировать как экономию управляющей организации.

«Средства, получаемые управляющей организацией от собственников помещений в многоквартирном доме, носят целевой характер. Управляющая компания распоряжается данными средствами от своего имени, но в интересах собственников и в соответствии с их целевым назначением. Уплаченные собственниками средства в данном случае аккумулировались управляющей организацией для выполнения работ в будущих периодах. Но поскольку договор управления собственниками расторгнут, обязательства по проведению тех или иных работ перешли к новой УК. В связи с этим неизрасходованные целевые средства собственников должны быть переданы ей. В противном случае, в действиях предыдущей управляющей организации содержатся признаки неосновательного обогащения. Фактически собственники любого дома при смене управляющей организации могут столкнуться с подобными трудностями, поэтому необходимо придать сложившейся ситуации публичный характер, а также принять все возможные меры по ее скорейшему урегулированию и недопущению подобного впредь», — прокомментировал Андрей Пронькин.

Для разрешения сложившейся ситуации и восстановления нарушенных жилищных прав граждан, а также для привлечения виновных лиц к ответственности региональное отделение ОНФ направило письменное обращение к прокурору Тамбовской области Александру Гулягину.