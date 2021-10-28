Афины , 28 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Лидер греческой парламентской партии «Движение за перемены» (KINAL) Фофи Геннимата похоронена на Первом кладбище Афин в среду, 27 октября, сообщает AMNA. Геннимата скончалась в возрасте 56 лет 25 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча памяти

Ее политическая карьера началась с того, что она помогла своему отцу на посту приобрести репутацию политика, который мог сохранить свою партию, PASOK («Всегреческое социалистическое движение»), и не быть запятнанным никаким скандалом.

Геннимата была похоронена рядом с отцом. Толпы людей, пришедшие на ее похороны, возложили цветы на могилу, произнося слово «Афанати» — «Бессмертная» — в честь политика, которая с большим достоинством и мужеством выдерживала политические бури и боролась с тяжелой болезнью.

До похорон ее тело было положено в часовне Афинского собора в гробу, задрапированном греческим флагом и знаменами партий PASOK и KINAL, и затем было перенесено в собор для заупокойной службы, на которой присутствовали президент Республики Катерина Сакелларопулу, премьер-министр Кирьякос Мицотакис, председатель парламента, кабинет министров, лидеры партий, бывшие премьер-министры, члены профсоюзов и другие общественные и политические деятели.

Похоронная процессия остановилась на несколько минут перед Могилой Неизвестного солдата на площади Синтагма, прежде чем двинуться к месту ее последнего упокоения под звуки выстрелов почетного караула Вооруженных сил.

Геннимата, которая ранее перенесла рак, была госпитализирована 12 октября с рецидивом своей болезни. Она умерла 25 октября в результате внезапного ухудшения.