Ново-Огарево, Московская область, , 19:33 — REGNUM Главная задача для России обеспечить не иностранных, а собственных потребителей газа необходимым объемом голубого топлива по доступной цене. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

Добыча газа Gazprom.ru

«Главное для нас, что отечественные потребители, как граждане, так и предприятия ЖКХ, промышленности, других отраслей полностью обеспечены газом по устойчивым ценам и на долгосрочную перспективу», — сказал российский лидер.

Также президент РФ отметил, что один из приоритетов в работе государства заключаетя в газификации регионов страны.

«Для стабильных поставок газа, как внутри страны, так и за рубеж российский ТЭК реализует долгосрочные планы развития — вводит в строй новые месторождения, и мы делаем это своевременно. Отмечу, что Ямальский центр газодобычи является ключевым для развития газовой отрасли России в XXI веке», — подчеркнул Путин.

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