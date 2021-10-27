Москва, , 19:27 — REGNUM Участники команды «Молодёжки ОНФ» снова включились в помощь медикам. Сегодня основные силы направлены на перепрофилирование больниц и формирование дополнительного коечного фонда, а также на помощь в пунктах вакцинации. Работа добровольцев организована в рамках акции #МыВместе, которая возобновлена с введением новых ограничений.

Бейдж волонтера ИА REGNUM

«Сегодня нужно работать быстро, важна именно скорость в выполнении задач. Как и в начале пандемиии, «Молодёжка ОНФ» создала группы быстрого реагирования по всей стране, которые оперативно помогают медикам и нуждающимся людям, — отметил депутат Государственной думы VIII созыва, член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич (фракция «Единая Россия»).

Команда в Воронежской области сегодня приступила к работе в Городской клинической поликлинике №4. Добровольцы помогают в семи участковых терапевтических отделениях, иммунологической лаборатории и на прививочном пункте. Они заносят данные привитых пациентов в федеральные и региональные регистры, а также результаты ПЦР-диагностики.

«В сравнении с предыдущими периодами 2020 года заболеваемость выросла на 40 процентов. Если раньше было 350 заразившихся в день, то сейчас 740. Соответственно возросло и число обращающихся пациентов — с малейшей симптоматикой вирусной инфекции люди приходят в поликлинику или вызывают врача на дом. Поэтому нагрузка на медперсонал увеличилась кратно. Большое спасибо за то, что вы работаете с нами, не остались в стороне, помогаете нашим врачам, пациентам. Сейчас любая помощь важна», — поблагодарила волонтеров за работу заместитель главного врача по организационно-методической работе Воронежской городской клинической поликлиники №4 Татьяна Важенина.

Команда «Молодёжки ОНФ» в Рязанской области работает на пунктах вакцинации, в поликлинике ГКБ №11 и в областной детской больнице. Добровольцы координируют поток людей на прививочных пунктах, консультируют тех, кто пришел без записи, помогают заполнить документы и записать желающих сделать прививку. Также отвечают на вопросы жителей в колл-центре в поликлинике Городской клинической больницы №11. На базе отделения детской больницы они формируют ковид-госпиталь на 80 коек. Переносят мебель, оборудование, укомплектовывают палаты всем необходимым.

«Волонтеры для нас сегодня — большая подмога, так как сейчас в три раза увеличилась обращаемость в медорганизации по вопросам вакцинации. В день мы делаем около 300 прививок, и в среднем, 100 человек в день записываются на прививку. Добровольцы координируют все потоки пациентов. Мы знакомы с «Молодёжкой ОНФ» еще с начала пандемии, у ребят уже есть опыт помощи в этом направлении. Спасибо большое за работу, вы для нас — надежные помощники», — отметила заместитель главного врача по амбулаторной помощи ГКБ №11 Рязани Ольга Селявина.

Участники команды «Молодёжки ОНФ» в Липецкой области возобновили работу в пяти городских поликлиниках и областной инфекционной больнице. Как и по всей стране, работу в этом направлении добровольцы начали еще в марте 2020 года, когда в России стала распространяться коронавирусная инфекция. Медики поручают волонтерам частичные обязанности участковой медсестры, помощь эпидемиологу, доставку вакцины из хранилища, оформление документации о вакцинации, транспортировку анализов. Добровольцы работают не только в областном центре, но и в муниципальных районах Липецкой области. Накануне группа быстрого реагирования из 20 человек выехала в Данковский район, чтобы помочь медикам оперативно развернуть инфекционный госпиталь на 100 коек. Участники команды проводят санитарную уборку помещений, укомплектовывают палаты мебелью и необходимым оборудованием.

«Я в «Молодёжке ОНФ» недавно, помогать людям — это мое. Я будущая медсестра и мне не все равно, что происходит сейчас в стране. Если мои знания и опыт могут быть полезны — я помогаю», — рассказала журналистам участница команды «Молодёжки ОНФ» в Липецкой области Анастасия Кичайкина.

В Ростове-на-Дону основная работа «Молодёжки ОНФ» проходит в Городской поликлинике №1. Добровольцы взяли на себя работу колл-центра, ведение регистра вакцинируемых, автоволонтеры отвозят врачей к амбулаторным больным, доставляют лекарства, при входе в поликлинику осуществляют термометрию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня «Молодёжка ОНФ» помогает в разных направлениях в 70 регионах страны. Это перепрофилирование больниц в ковид-стационары, работа в колл-центрах клиник, помощь на пунктах вакцинации, сдача антиковидной плазмы в рамках акции «Оставайся донором», оказание помощи одиноким и пожилым людьми, которые соблюдают режим самоизоляции.