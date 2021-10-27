Челябинск, 27 октября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. В Челябинске ушёл из жизни заслуженный артист РСФСР Николай Геннадьевич Ларионов. Ему был 81 год, пишут СМИ.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он был старейшим артистом местного театра драмы. В Челябинске Ларионов творил с 1967 года. В его творческой копилке насчитывается более 100 ролей на сцене и в кино.

Причина смерти актёра официально не названа. Отметим, ранее в городе умер молодой оперный певец, у которого был коронавирус.