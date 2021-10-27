Москва, , 19:25 — REGNUM На заседании Совета Думы спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о рассмотрении законопроекта, который должен решить проблему предоставления социального жилья детям репрессированных в советское время граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом сообщил один из участников заседания Совета Думы.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правительство РФ после решения Конституционного суда о необходимости изменения норм действующего закона «О реабилитации жертв политических репрессий» внесло законопроект в Госдуму, он был принят в первом чтении в ноябре 2020 года. Глава профильного комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) проинформировал, что работа над законопроектом продолжается.

Володин поручил первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову («Единая Россия») совместно с правительством обсудить подготовку законопроекта ко второму чтению, выслушать и рассмотреть все аргументы.

«После первого чтения мы отложили принятие решения, чтобы учесть в законе мнение самих детей репрессированных. Но работа не останавливается. Мы слышим людей и ищем наиболее эффективное решение данного вопроса», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Верховный суд получил коллективный иск от детей жертв сталинских репрессий, которые требуют исполнить решение Конституционного суда и предоставить им жилплощадь в Москве и других городах, откуда в прошлом были выселены их родители. Конституционный суд требовал вернуть регулирование данного вопроса на федеральный уровень, но до сих пор этого не сделано.

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