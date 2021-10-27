Москва, , 19:25 — REGNUM России следует повысить объемы запасов в своих подземных хранилищах газа (ПХГ) на территории стран Евросоюза. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал председателю правления Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

Владимир Путин Kremlin.ru

Во время мероприятия российский лидер уточнил, есть ли у Газпрома собственные ПХГ в странах Евросоюза. В ответ Миллер сообщил, что у компании есть такие объекты на территории Австрии и Германии, на что Путин попросил его нарастить закачку газа в эти хранилища. Правда сделать это, по словам президента России, необходимо только после того, как будет завершена закачка газа в российские подземные хранилища, а закончить этот процесс планируется уже 8 ноября.

«Я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России 8 ноября начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе в Австрии и в Германии. Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и создать благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом», — сказал Путин.

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