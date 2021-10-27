Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Из здания министерства здравоохранения и социальных служб США в Вашингтоне эвакуированы все сотрудники и обслуживающий персонал, прилегающие улицы оцеплены, сообщает 27 октября издание The Hill.

Вашингтон

По утверждению издания, такие меры приняты в связи с угрозой взрыва.

«Утром было получено сообщение об угрозе взрыва. В целях предосторожности мы эвакуировали здание, о происшествиях не сообщалось», — рассказала журналистам помощник секретаря по связям с общественностью Минздрава США Сара Ловенхайм.

В свою очередь, полиция Капитолия заявила о закрытии части близлежащих улиц в связи с угрозой взрыва бомбы в здании Министерства здравоохранения.

Информация уточняется.

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