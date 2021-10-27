Вашингтон, 27 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Из здания министерства здравоохранения и социальных служб США в Вашингтоне эвакуированы все сотрудники и обслуживающий персонал, прилегающие улицы оцеплены, сообщает 27 октября издание The Hill.

Вашингтон

По утверждению издания, такие меры приняты в связи с угрозой взрыва.

«Утром было получено сообщение об угрозе взрыва. В целях предосторожности мы эвакуировали здание, о происшествиях не сообщалось», — рассказала журналистам помощник секретаря по связям с общественностью минздрава США Сара Ловенхайм.

В свою очередь полиция Капитолия заявила о закрытии части близлежащих улиц в связи с угрозой взрыва бомбы в здании министерства здравоохранения.

Информация уточняется.