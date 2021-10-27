Ижевск, 27 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Вечером 27 октября на седьмом этаже ГКБ № 6 Ижевска, где оборудованы койки для лечения больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией, произошло возгорание. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 74 пациента госпиталя, сообщил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.

Vk.com › a.brechalov Пожарные машины у ГКБ№6

Уточняется, что возгорание с последующим задымлением произошло в подсобном помещении стационара на улице Труда, 1. Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки.

В настоящее время 52 пациента, которые находились на кислородотерапии, перемещены в палаты второго и шестого этажей. 23 пациента перенаправлены в другой корпус — на улице Ленина.

«Всем пациентам оказывается необходимая помощь», — заверил Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из палат на первом этаже двухэтажного 5-го корпуса для пациентов с COVID-19 произошел пожар в инфекционной больнице в Кирове. В момент возгорания в корпусе находились 43 пациента в тяжелом и средней тяжести состоянии. Все они были оперативно эвакуированы в другие медицинские учреждения. В результате погибли 66-летний и 82-летний мужчины. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем одного из погибших.

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