Москва, 27 октября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Единичное успешное применение БПЛА турецкого производства против республик Донбасса не говорит о том, что это станет системой. Об этом 27 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Bayhaluk БПЛА Bayraktar TB2

«Украина удачно применила «Байрактары», была уничтожена артиллерийская установка, но говорить о том, что это будет системой, нельзя», — заявил эксперт.

«Байрактар» был применен внезапно, в условиях перемирия, когда серьёзного противодействия ему никто не оказывал», — отметил политолог.

«Разговоры о том, что «Байрактар» был применен из зоны вне ДНР — ложь. Она опровергается самими съёмками, которые предоставил генштаб Украины. На видеозаписи видно, что «Байрактар» находится практически над артиллерийской установкой», — отметил эксперт.

«Такие артиллерийские системы, относящиеся к дивизионному комплекту, располагаются в глубине, на расстоянии 5−6 км от линии разграничения. Гаубица Д-30 имеет дальность стрельбы в 15 км. Из этого следует, что «Байрактар» углубился на расстояние в эти самые 5−6 км. Видно было, что он находится прямо над орудием. И поразил он его не ракетой, а бомбой» — напомнил Сивков.

«Всё это грубейшее нарушение перемирия, и успешность достигнута за счёт внезапности», — подытожил политолог.