Афины , , 19:22 — REGNUM Греция подтвердила 3651 новый случай заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 27 октября. Сутками ранее сообщалось про 4165 новых заражений.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 728,210 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 63 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 770 человек.

В общей сложности 387 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 79,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

За сутки госпитализированы 246 пациентов.