Москва, , 19:22 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в сентябре 2021 года снизились в среднем на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — выросли на 6,6%. Об этом сообщает 27 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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При этом цены на бензин у производителей за месяц снизились на 2%, а по сравнению с сентябрём прошлого года — выросли на 21,6%.

За период с января по сентябрь текущего года бензин для потребителей подорожал на 6,2%, а оптовые цены у производителей выросли на 33,3%.

Отмечается, что в сентябре потребительские цены на бензин в среднем по стране в 1,9 раза превышали цены от производителей.

По данным Росстата, в минувшем месяце рост потребительских цен на бензин наблюдался в 13 российских регионах. Наиболее существенно он подорожал в Туве — на 2,1%, Сахалинской области — на 1,5%, Чечне — на 1,2%.

Снижение цен на бензин на 0,5% и более зафиксировано в 32 субъектах Федерации. Заметнее всего он подешевел в Югре — на 1,9%.

В Москве бензин в сентябре подешевел в среднем на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%.