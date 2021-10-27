Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Экс-президенту США Дональду Трампу не позволили судиться с компанией Twitter в федеральном суде Флориды. Согласно условиям социальной сети, политик может подавать иск только в Калифорнии, сообщает 27 октября Reuters.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Окружной судья Майами Роберт Скол указал, что определенные иски против Twitter должны рассматриваться федеральным судьей в северном округе Калифорнии.

Ранее в этом месяце иск Трампа против YouTube также был переведен судьей из Флориды в Калифорнию.

Напомним, аккаунты Дональда Трампа в социальных сетях были заблокированы после беспорядков на Капитолийском холме 6 января 2021 года, потому что комментарии Трампа могли спровоцировать дальнейшее насилие в США, что нарушает правила использования социальных сетей. После блокировки Трамп сказал, что создаст новую платформу и будет вести свой блог там, но забросил это дело через 29 дней и решил засудить популярные платформы за нарушение Первой поправки.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Трамп подал в суд на YouTube и Twitter, утверждая, что они незаконно подавляют консервативные взгляды. Он также подал аналогичный иск против Facebook.