Москва, 27 октября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 18 по 25 октября выросла на семь копеек и составила 49,19 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Дизельное топливо за этот же период подорожало в среднем на 16 копеек — до 51,02 рубля за литр.

По состоянию на 25 октября средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 46,26 рубля, марки Аи-95 — 50,06 рубля, марки Аи-98 — 57,91 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 57 региональных центрах. Наиболее существенно он подорожал в Благовещенске — на 0,7%.

Снижение цен зафиксировано вНовосибирске, Рязани и Черкесске — на 0,2%, Севастополе — на 0,1%.

В Москве цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.