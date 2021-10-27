Ново-Огарево, Московская область, , 19:14 — REGNUM Газовый кризис в странах Евросоюза негативно влияет на ряд смежных отраслей. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский лидер отметил, что резкое подорожание газа вынуждает ряд предприятий Евросоюза приостанавливать свою деятельность. Речь идет, в частности, о металлургии и компаниях, производящих азотные удобрения. Это в свою очередь грозит дальнейшими трудностями для сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом.

«В условиях современной глобальной экономики напряженная ситуация на внешних рынках несет риски и для нашей страны. Я уже поручил правительству до 1 ноября разработать специальный комплекс мер на этот счет, чтобы свести на нет негативные последствия для России от дефицита энергии в Европе и дестабилизации рынков удобрений, металлургической продукции и как следствия продовольствия. Ситуация в Европе показывает, насколько важно устойчивое, надежное сотрудничество в энергетической сфере», — сказал Путин.

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