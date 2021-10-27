Ново-Огарево, Московская область, 27 октября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Газовый кризис в странах Евросоюза негативно влияет на ряд смежных отраслей. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер отметил, что резкое подорожание газа вынуждает ряд предприятий Евросоюза приостанавливать свою деятельность. Речь идет, в частности, о металлургии и компаниях, производящих азотные удобрения. Это в свою очередь грозит дальнейшими трудностями для сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом.

«В условиях современной глобальной экономики напряженная ситуация на внешних рынках несет риски и для нашей страны. Я уже поручил правительству до 1 ноября разработать специальный комплекс мер на этот счет, чтобы свести на нет негативные последствия для России от дефицита энергии в Европе и дестабилизации рынков удобрений, металлургической продукции и, как следствие, продовольствия. Ситуация в Европе показывает, насколько важно устойчивое, надежное сотрудничество в энергетической сфере», — сказал Путин.