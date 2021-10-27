София, 27 октября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Кабинет министров Болгарии одобрил постановление о прекращении действия договора с Финляндией о сотрудничестве в экономической сфере и защите инвестиций. Об этом 27 октября сообщила софийская газета «24 часа».

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Как отмечено в заявлении пресс-центра болгарского правительства, подобная мера позволит устранить юридическую коллизию, возникшую между двумя государствами.

«И Республика Болгария, и Финляндская Республика являются частью Европейского Союза, а, следовательно, инвестиционные соглашения РБ и ФР частично совпадают и вступают в противоречия с европейским законодательством, — говорится в документе кабмина Болгарии. — Эти противоречия будут устранены в ближайшее время». Точные сроки денонсации указанного договора не называются.

Ранее Европейская комиссия потребовала от Софии и Хельсинки привести законодательную базу в отношениях между двумя государствами «в полное соответствие с канонами ЕС». По мнению независимых аналитиков, аннулирование действующего документа не скажется на экономической ситуации в Евросоюзе.