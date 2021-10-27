Ханты-Мансийск, , 19:09 — REGNUM В Югре средний размер взятки составляет 260 тыс. рублей. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО Бориса Дмитриева.

Взятка

С начала 2021 года в ХМАО выявлено около 250 преступлений коррупционной направленности, совершённых чиновниками. Это не только взятки, но и хищения, присвоения денежных средств, а также мошенничества. Размер материального ущерба по делам экономической и коррупционной направленности составил 4,9 млрд рублей, сообщил Борис Дмитриев.

Кроме того, с начала 2021 года правоохранителям удалось выявить 110 фактов преступных посягательств на бюджетные средства, выделенные на экономическое развитие ХМАО и реализацию государственных и муниципальных программ.