Москва, 27 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период со 19 по 25 октября выросли в среднем на 0,28% после роста на 0,26% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Инфляция за период с начала октября, по оценке Росстата, достигла 0,91%, а с начала года — 6,28%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 2,1%, гречневая крупа — на 0,9%, мясо кур — на 1,8%, варёные колбасы и маргарин — на 0,7%, сахар-песок, говядина, пшеничная мука, рис ивермишель — на 0,6%,сычужные сыры, макаронные изделия, печенье — на 0,5%, сливочное масло, стерилизованное молоко, жирныйтворог, ржаной хлеб, пшено, шоколадные конфеты — на 0,4%.

Подсолнечное масло, баранина, свинина, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, сосиски и сардельки, мороженая рыба, сметана, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, чёрный чай подорожали на 0,3%, пастеризованное молоко — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,8%. В том числе огурцы стали дороже на 11,4%, помидоры — на 7,2%, картофель — на 2,3%. Одновременно с этим яблоки подешевели на 1,1%, репчатый лук — на 0,7%, белокочанная капуста и морковь — на 0,1%.

Зафиксирован рост цен на ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 1,1%, зубная паста — на 0,7%, туалетная бумага — на 0,6%, зубные щетки — на 0,5%, туалетное мыло, стиральные порошки, женские гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных — на 0,3%, хозяйственное мыло, пелёнки для новорожденных — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю выросли в среднем на 0,1%, дизельное топливо подорожало на 0,3%.