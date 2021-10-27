Кострома, , 20:04 — REGNUM В Костромской области с 1 ноября снижается возрастной ценз для пожилых людей, обязанных соблюдать самоизоляцию. Такое решение сегодня, 27 октября принял оперативный штаб региона. Теперь правило будет касаться граждан в возрасте 60 лет и выше.

Пенсионерка на прогулке © Наталья Диева

Напомним, ограничение действует в отношении пенсионеров, не сделавших прививки от COVID-19. Выходить из дома им можно только для неотложных дел: получения медпомощи, похода на работу, посещения ближайшей аптеки или магазина, выгула домашних животных, решения юридических и судебных вопросов. Работающие пенсионеры должны носить с собой паспорт и справку работодателя в произвольной форме с указанием серии и номера паспорта гражданина и служебного удостоверения.

В случае игнорирования запрета пожилых людей могут оштрафовать в рамках статьи 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Ограничение будет действовать до 1 декабря текущего года.

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