Кострома, 27 октября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. В Костромской области с 1 ноября снижается возрастной ценз для пожилых людей, обязанных соблюдать самоизоляцию. Такое решение сегодня, 27 октября принял оперативный штаб региона. Теперь правило будет касаться граждан в возрасте 60 лет и выше.

Наталья Диева Пенсионерка на прогулке

Напомним, ограничение действует в отношении пенсионеров, не сделавших прививки от COVID-19. Выходить из дома им можно только для неотложных дел: получения медпомощи, похода на работу, посещения ближайшей аптеки или магазина, выгула домашних животных, решения юридических и судебных вопросов. Работающие пенсионеры должны носить с собой паспорт и справку работодателя в произвольной форме с указанием серии и номера паспорта гражданина и служебного удостоверения.