Оттава, 27 октября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск навестит членов коренного населения Канады после сообщений о том, что на территории бывшей католической школы-интерната в Канаде была найдена безымянная могила, с останками 751 ребенка, сообщает 27 октября BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Католическая церковь сыграла важную роль в создании этих школ, поэтому после скорбных новостей многие начали критиковать и Ватикан. При этом папа Римский отказался приносить официальные извинения, несмотря на неоднократные призывы канадцев.

Отметим, что дата папского визита еще не объявлена.

Напомним, что с 1880-х по 1990-е годы более 150 тыс. детей канадских аборигенов были вынуждены поступать в школы-интернаты, и по крайней мере 4100 детей умерли в школе. Некоторые выжившие вспоминали, что руководство интернатов доводило детей до самоубийств. Фильм об убийствах и издевательствах над детьми канадских аборигенов был показан на китайском телевидении.