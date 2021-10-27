Владимир, , 19:04 — REGNUM Во Владимирскую область прибыли медики из Новосибирской, Смоленской областей и Ставропольского края для помощи в борьбе с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, их направил в регион Минздрав по поручению президента РФ Владимира Путина.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

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Всего в регион 25 и 26 октября прибыли восемь медиков: три врача-анестезиолога-реаниматолога, пульмонолог, инфекционист и три медицинских работника среднего звена. Они уже начали оказывать консультативную и лечебную помощь в ковидных госпиталях Областной клинической больницы и Городской клинической больницы № 5 во Владимире. Помогать владимирским коллегам они будут до середины ноября.

Министерство здравоохранения РФ организовало выезды медицинских бригад в 18 регионов. Сейчас они работают также в Курской, Оренбургской и Псковской областях, в Забайкальском крае. Во Владимирской области в июне и декабре 2020 года работали медработники из Москвы, Московской области и Башкирии.