Ново-Огарево, Московская область, , 19:05 — REGNUM Рост цен на газ в странах Евросоюза связан сразу с несколькими факторами. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«О причинах такой ситуации мы неоднократно говорили. Это снижение собственной добычи газа в Европе, сокращение поставок СПГ, прежде всего, из США», — сказал Путин.

При этом российский лидер обратил внимание на то, что Газпром, в отличии от американских компаний, не сократил, а напротив, увеличил поставки голубого топлива в страны Евросоюза.

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