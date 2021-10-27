Ново-Огарево, Московская область, 27 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Рост цен на газ в странах Евросоюза связан сразу с несколькими факторами. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«О причинах такой ситуации мы неоднократно говорили. Это снижение собственной добычи газа в Европе, сокращение поставок СПГ, прежде всего, из США», — сказал Путин.

При этом российский лидер обратил внимание на то, что Газпром, в отличие от американских компаний, не сократил, а, напротив, увеличил поставки голубого топлива в страны Евросоюза.