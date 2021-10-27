Москва, , 19:00 — REGNUM Ситуация на мировом рынке энергоносителей остается нестабильной. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, сложившаяся ситуация в первую очередь связана с конъектурой европейского рынка природного газа.

«Цены так называемых спотовых краткосрочных контрактов по-прежнему превышают тысячу долларов за тысячу кубометров, а уровень запасов газов в европейских подземных хранилищах существенно ниже средних показателей за последние пять лет», — сказал Путин.

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